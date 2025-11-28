El Black Friday impulsa les compres nadalenques mentre el ‘Dia de No Comprar Res’ reivindica un consum responsable

El Black Friday dinamitza les compres nadalenques mentre augmenta la presència del consum responsable
El ‘Dia de No Comprar Res’ reivindica la sostenibilitat i reflexionar sobre les compres impulsives
El Black Friday s’ha consolidat com una de les dates comercials més importants, oferint als comerciants l’oportunitat d’avançar compres de Nadal i dinamitzar les vendes en un moment clau de la temporada.
Algunes tendes no s’han sumat als descomptes, mantenint la política de preus estable durant tot l’any.
L’afluència de compradors s’intensifica sobretot a la vesprada, amb molts consumidors aprofitant la jornada per adelantar-se a les compres nadalenques.
Simultàniament, se celebra el Dia de No Comprar Res, iniciativa que defensa un consum responsable i sostenible, amb col·lectius ecologistes i socials animant la ciutadania a reflexionar sobre els hàbits de compra i evitar compres impulsives.
“És important recordar que l’opció més sostenible sempre és comprar menys i només allò que realment necessitem”, assenyalen des d’una plataforma pel consum conscient.
El Black Friday torna a situar-se com un dels moments més intensos per al comerç valencià.