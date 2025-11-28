La Fe valida el primer prototip del nou escàner cerebral Helmet-PET a Espanya

L’Hospital La Fe valida a Espanya el primer prototip del Helmet-PET per al diagnòstic precoç de malalties neurològiques
El projecte, amb intel·ligència artificial i finançament estatal i europeu, consolida la Comunitat Valenciana com a referent en innovació mèdica
L’Hospital La Fe de València és un dels dos centres seleccionats a nivell estatal per validar el primer prototip del nou escàner cerebral Helmet-PET, tecnologia innovadora per al diagnòstic precoç de malalties neurològiques greus.
El Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la ministra de Ciència, Diana Morant, han visitat les instal·lacions per conéixer la iniciativa, que es desenvolupa dins d’un model de Compra Pública Precomercial amb finançament estatal i europeu.
La Fe ha estat triat per les seves prestacions i el volum i complexitat de casos, oferint un entorn òptim per validar el prototip, que incorpora intel·ligència artificial i sistemes adaptats a totes les necessitats del pacient.
Aquest projecte reforça la Comunitat Valenciana com a referent en innovació mèdica i investigació biomèdica a nivell estatal i europeu.