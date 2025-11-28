Medi Ambient impulsa 61 iniciatives de sensibilització durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus

La Generalitat impulsa accions de conscienciació centrades en els residus electrònics
Tallers, activitats i dades de reciclatge reforcen el compromís ambiental durant la Setmana Europea
La Generalitat participa en la XVII Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), que se celebra del 22 al 30 de novembre, centrada enguany en els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) sota el lema «Connecta el valor, desconnecta el residu».
Durant esta campanya, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental ha impulsat 61 iniciatives destinades a fomentar la reducció, reutilització i reciclatge de residus a la Comunitat Valenciana.
Este treball està coordinat pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), que actua com a referent autonòmic i és un dels 17 coordinadors europeus de la campanya.
Activitats en tota la Comunitat Valenciana
Per conscienciar la ciutadania, s’han organitzat tallers, punts informatius, sessions de sensibilització, jocs i mercats de segona mà en diferents municipis. Les accions compten amb la col·laboració de ajuntaments, consorcis de residus, centres educatius, universitats i empreses.
Jornades en ecoparcs i col·laboració amb EMTRE
La Generalitat també treballa conjuntament amb els consorcis de residus, com l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), que participa amb un programa especial d’activitats educatives del seu equip EMTREduca.
La EMTRE, responsable de la gestió de la fracció orgànica, la fracció de resta i la xarxa d’ecoparcs metropolitans, dona servei a més de 1,6 milions de persones en 45 municipis. Enguany el focus se centra especialment en els residus d’aparells elèctrics i electrònics, un flux de residus creixent que requereix un reciclatge adequat pel gran cost ambiental de l’extracció dels seus components.
Les activitats d’EMTREduca inclouen jocs interactius i tallers participatius dirigits a la ciutadania i a centres educatius. A més, EMTRE ha presentat les seues iniciatives sobre RAEE i la campanya d’Ecomòbils al concurs de premis de la Setmana Europea.
Dades de gestió de residus de 2025
La EMTRE, que opera 20 ecoparcs fixos i 6 mòbils, ha registrat fins ara en 2025:
- Increment del 14 % en entrades als ecoparcs fixos.
- Increment de l’11 % en els ecomòbils.
- 532.579 kg de residus aportats.
- 115.474 unitats de RAEE recollides (+9 % respecte a 2024).
Els residus més aportats són:
- Bombetes i fluorescents: 40.000
- Làmpares: 11.000
- Televisions: 10.000
- Placs solars: 1.507
- Bateries de liti: 1.022
Amb totes estes iniciatives, la Generalitat reafirma el seu compromís amb la prevenció de residus, la sensibilització ambiental i la promoció d’hàbits de consum sostenibles.