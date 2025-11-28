Més de 10,4 milions de pensions contributives pujaran al voltant d’un 2,7 % en 2026

Les pensions contributives augmentaran prop d’un 2,7 % l’any 2026 per garantir el poder adquisitiu
La pujada beneficiarà més de 10 milions de pensionistes i reforça la sostenibilitat del sistema
Les pensions contributives de la Seguretat Social es revaloritzaran en 2026 prop d’un 2,7 %, en aplicació de la Llei de garantia del poder adquisitiu aprovada en 2021. També s’actualitzaran en la mateixa proporció les més de 734.000 pensions de Classes Passives de l’Estat.
La revalorització es calcula segons l’IPC mitjà interanual entre desembre de 2024 i novembre de 2025, i la xifra definitiva es confirmarà el 12 de desembre.
Garantia del poder adquisitiu
La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha ressaltat que la revalorització “garanteix el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes”, destacant que es tracta d’una mesura fonamental per a les persones que han treballat tota la vida. També ha subratllat el compromís del Govern per mantindre un sistema públic de pensions sòlid i equitatiu.
Impacte de la pujada en les pensions
- La pensió mitjana de jubilació augmentarà aproximadament 572 euros anuals.
- La pensió mitjana del sistema creixerà uns 498 euros l’any.
- L’increment beneficiarà més de 9,4 milions de persones que perceben 10,4 milions de pensions contributives, a més de 715.000 pensionistes de Classes Passives.
Actualment, la pensió mitjana del sistema és de 1.316,7 euros mensuals, un 4,4 % més que fa un any. La pensió mitjana de jubilació, que rep més de dos terços dels pensionistes (6,5 milions de persones), se situa en 1.511,5 euros mensuals, després d’un increment del 4,3 % respecte a 2024. En novembre, a més, s’ha abonat la paga extraordinària, amb un import mitjà de 1.492 euros en el cas de la jubilació.
Marc legal
La fórmula de revalorització s’estableix en la Llei 21/2021, que garanteix el poder adquisitiu de les pensions i reforça la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.