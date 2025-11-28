Sueca tria la imatge oficial per a les Falles 2026

Jesús San Nicolás Ventura, ‘Mestre de mestres’, guanya el concurs del cartell oficial homenatjant Pascual Carrasquer
Sueca selecciona la imatge de les Falles 2026 entre 18 propostes, destacant originalitat i simbolisme
El cartell guanyador del concurs convocat per la Regidoria de Falles de l’Ajuntament de Sueca ha estat el dissenyat per Jesús San Nicolás Ventura, amb el pseudònim ‘Mestre de mestres’, entre els 18 treballs presentats. El disseny triat destaca pel seu homenatge a Pascual Carrasquer, artista faller suecà, commemorant el centenari del seu naixement amb l’‘Any Carrasquer’.
El jurat, format pel regidor de Falles, Alfredo Planells, la regidora de Cooperació Social, Carolina Torres, el regidor Vladimir Micó, el president de la Junta Local Fallera, Pau Tomás, les falleres majors de Sueca 2026, Isabel Fernández del Moral i Zoe Beltrán, el professor de l’Escola Municipal d’Art Juan Antonio Llopis i Paula Viñoles del departament de Comunicació, va valorar l’originalitat i simbolisme dels treballs presentats.
El regidor Planells ha agraït la participació i implicació de tots els artistes, mentre que les falleres majors van ser les encarregades de comunicar el resultat al guanyador. El cartell finalista ha sigut el de Sergio Ruiz Vendrell, també de Sueca.