Torrent finalitza la modernització del Mercat Sant Gregori

El Mercat Sant Gregori estrena modernització integral amb nous espais i il·luminació sostenible
Revitalització del comerç de proximitat i reforç de la vida veïnal coincidint amb el 70 aniversari
Obres de renovació i modernització completades en més de 330 m² de superfície comercial, incloent paviments, falsos sostres, instal·lacions elèctriques, fusteries, pintura, accessos amb rampes adaptades i il·luminació LED de baix consum.
Creació d’un Coffee Corner per fomentar la socialització i l’activitat veïnal més enllà de la compra.
L’alcaldessa Amparo Folgado destaca la modernització per revitalitzar el comerç de proximitat, millorar la vida del barri i enfortir la cohesió social.
El Mercat Sant Gregori, motor econòmic i social del barri des de 1955, reforça l’aposta per dinamitzar l’economia local, donar suport als comerciants i fomentar el comerç de proximitat, generant ocupació, consum responsable i cohesió social.
La modernització s’integra amb l’Espai Sant Gregori com a centre cultural, unint comerç, cultura i vida veïnal.
La reobertura coincideix amb el 70 aniversari del mercat, reforçant el vincle històric amb la comunitat i la ciutat.