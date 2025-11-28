RIBERA
Torrent finalitza la modernització del Mercat Sant Gregori

El Mercat Sant Gregori estrena modernització integral amb nous espais i il·luminació sostenible

Revitalització del comerç de proximitat i reforç de la vida veïnal coincidint amb el 70 aniversari

Obres de renovació i modernització completades en més de 330 m² de superfície comercial, incloent paviments, falsos sostres, instal·lacions elèctriques, fusteries, pintura, accessos amb rampes adaptades i il·luminació LED de baix consum.

Creació d’un Coffee Corner per fomentar la socialització i l’activitat veïnal més enllà de la compra.

L’alcaldessa Amparo Folgado destaca la modernització per revitalitzar el comerç de proximitat, millorar la vida del barri i enfortir la cohesió social.

El Mercat Sant Gregori, motor econòmic i social del barri des de 1955, reforça l’aposta per dinamitzar l’economia local, donar suport als comerciants i fomentar el comerç de proximitat, generant ocupació, consum responsable i cohesió social.

La modernització s’integra amb l’Espai Sant Gregori com a centre cultural, unint comerç, cultura i vida veïnal.

La reobertura coincideix amb el 70 aniversari del mercat, reforçant el vincle històric amb la comunitat i la ciutat.

