València Participa 2025-2026: 24.299 veïns trien 248 projectes en tots els districtes
248 projectes seleccionats dins dels pressupostos participatius València Participa 2025-2026, un increment del 55% respecte a l’edició anterior.
24.299 persones han participat en la votació, primera edició amb vot en contra de projectes. Increment del 45% en els vots digitals i introducció del vot presencial amb 422 participants.
Les 248 propostes aprovades inclouen 209 dels barris urbans i 39 de les pedanies, cobrint 80 dels 87 barris de la ciutat i 14 de les 15 pedanies.
Àrees més votades: jardineria, mobilitat, obres d’infraestructures, esports, cultura i neteja.
València consolida un model de participació ciutadana que prioritza necessitats de la ciutat i fomenta la implicació veïnal, contribuint a una ciutat més propera, sostenible i cohesionada.