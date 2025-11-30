Cullera donarà la benvinguda al 2026 amb una gran Festa de Cap d’Any gratuïta

Cullera es prepara per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al 2026 amb una gran Festa de Cap d’Any gratuïta.
L’Ajuntament ha organitzat, per segon any consecutiu, una celebració especial que tindrà lloc la nit del 31 de desembre i comptarà amb l’orquestra Seven Crashers, animació i les tradicionals campanades.
La festa començarà a les 23.30 h i se celebrarà als Jardins del Mercat, que es convertiran en un gran espai de trobada per gaudir de música en directe, espectacles i ambient festiu. L’objectiu és que veïns, veïnes i visitants gaudisquen d’una nit inoblidable.
A més, els més menuts i menudes també tindran una jornada divertida. Pel matí del 31 de desembre, des de les 11 h, se celebrarà una festa infantil al passeig Dr. Alemany, també gratuïta, amb música, activitats, animació i campanades infantils perquè els xiquets i xiquetes puguen viure la seua pròpia benvinguda al nou any.
La regidora de Festes, Susi Melià, ha destacat que “la nit de cap d’any de l’any passat fou un autèntic èxit” i ha animat a tothom a participar: “És una nit especial i animem a tot el món a gaudir d’un ambient d’il·lusió, comboi i música”.