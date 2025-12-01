39 entitats opten als primers Premis Conciliant de la Generalitat per fomentar la conciliació i la igualtat

39 entitats opten als primers Premis Conciliant de la Generalitat per reconèixer bones pràctiques en igualtat i conciliació
Els guardons inclouen 25.000 € en tres modalitats i reconeixen empreses amb projectes innovadors i responsables
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha reunit el jurat de la primera edició dels Premis Conciliant, on opten 39 entitats i empreses per les seues bones pràctiques en conciliació, corresponsabilitat i igualtat.
La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, ha rebut al jurat i ha destacat que la conciliació és un pilar d’igualtat, benestar i competitivitat, posant a les persones al centre i reconeixent les iniciatives que permeten organitzar el treball de manera justa i innovadora.
Els premis compten amb una dotació total de 25.000 euros, distribuïda en tres modalitats:
- Modalitat A: empreses de fins a 10 treballadors, premi de 5.000 euros.
- Modalitat B: empreses de 11 a 50 treballadors, premi de 8.000 euros.
- Modalitat C: empreses de més de 50 treballadors, premi de 12.000 euros.
A més de l’aportació econòmica, les entitats guanyadores rebran un galardó acreditatiu i hauran de visibilitzar el reconeixement en futures accions.
Els Premis Conciliant estan dirigits a empreses i entitats amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que estiguen al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que compten amb un pla d’igualtat vigent o mesures equivalents i projectes destacables en conciliació.