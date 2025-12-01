Alfafar tanca el punt d’acopi i recupera la normalitat en la gestió de residus després de les riuades d’octubre
Més de mil tones d’escombros retirades gràcies a la coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat
Alfafar ja ha tancat el punt d’acopi habilitat per a gestionar els residus generats després de les riuades d’octubre. Amb esta clausura, el municipi posa fi a mesos de treball extraordinari en què s’han retirat més de mil tones d’escombros procedents de les obres de reconstrucció i de les reformes posteriors.
L’alcalde, Juan Ramón Adsuara, i el vicepresident segon de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, han visitat l’espai per fer balanç del dispositiu, que ha funcionat gràcies a la coordinació entre administracions en un moment especialment complicat per al municipi.
La Generalitat ha destinat més de 250.000 euros a este punt d’acopi, dins d’un pla que dona suport a una vintena de municipis afectats. A més, esta inversió se suma al gran operatiu habilitat prèviament al camp de futbol, on es van tractar els primers residus acumulats després del temporal.