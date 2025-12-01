AVA-ASAJA destaca la bioseguretat del sector porcí davant la PPA i reclama el control del senglar

AVA-ASAJA destaca la bioseguretat del porc valencià i reclama mesures per controlar el senglar davant la PPA
L’organització agrària alerta del risc de la Pesta Porcina Africana i reforça la seguretat alimentària
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha manifestat la seua gran preocupació per la detecció de nombrosos senglars infectats per la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya i ha reclamat a les administracions, especialment al Govern espanyol i a la Generalitat Valenciana, que posen en marxa totes les mesures disponibles per aturar l’expansió d’esta malaltia vírica.
Segons AVA-ASAJA, la seua aparició en el sector porcí tindria un impacte devastador sobre la producció i comercialització de la principal cabanya ramadera de la Comunitat Valenciana, que compta amb més d’un milió de caps i 900 explotacions.
Seguretat alimentària i bioseguretat del sector
L’organització agrària ha llançat un missatge de calma als consumidors, recordant que la PPA no suposa cap risc per a la salut humana i que els productes carnis continuen sent 100% segurs.
El veterinari d’AVA-ASAJA, Chimo Gómez, ha ressaltat que:
“El fet que la cabanya porcina estiga lliure de PPA des de l’últim brot de 1994 és gràcies al treball professional del sector, als rigurosos protocols de bioseguretat i a la vigilància de ramaders i veterinaris. La detecció ràpida de senglars infectats demostra que els controls de prevenció funcionen”.
Control del senglar i fauna salvatge
El brot en senglars salvatges posa de manifest, segons AVA-ASAJA, la necessitat d’evitar la superpoblació descontrolada de fauna salvatge, especialment del senglar, per reduir el risc de transmissió de malalties.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta:
“Portem molt de temps advertint del perill que correm si no posem fre a la fauna salvatge. L’excés de població augmenta el risc per a la sanitat animal, primer per a la fauna salvatge, i també per al bestiar i fins i tot per a les persones, ja que actua com a reservori i dispersor de malalties greus. En el cas de la PPA, amenaça un sector clau per a l’economia de zones vulnerables i per a la lluita contra el despoblament rural”.
Per això, AVA-ASAJA exigeix a l’Administració que reforçe les actuacions destinades a controlar poblacions de senglars i altres espècies de fauna salvatge implicades en la propagació de malalties.
Situació actual i mesures preventives
AVA-ASAJA recorda que la situació està localitzada a Catalunya i que cap explotació valenciana està afectada, per la qual cosa els ramaders de la Comunitat Valenciana operen amb normalitat.
L’organització agrària col·laborarà amb les administracions i amb els agents de la cadena alimentària per mantenir i reforçar les mesures i protocols de bioseguretat, assegurant que el sector porcí valencià siga líder en exportacions i mercats internacionals.