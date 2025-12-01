Benimodo clausura el XVI Concurs de Trompeta amb rècord de participació

Benimodo clausura el XVI Concurs de Trompeta «Valeriano Machí Esparza» amb rècord de participació
Joves trompetistes de tota Espanya competeixen en una final presencial plena de talent i reconeixements
Benimodo ha celebrat este cap de setmana la final presencial del XVI Concurs de Trompeta «Valeriano Machí Esparza». Un certamen per a joves intèrprets que enguany ha comptat amb rècord d’inscripcions: 47 trompetistes de tot el territori espanyol, i 20 arribaren a la final presencial celebrada a la Casa de la Cultura del municipi.
La fase eliminatòria es realitza a través del visionat dels vídeos enviats pels participants per part del tribunal, conformat enguany per Raúl Junquera, trompeta solista de l’Orquestra de València; Juan Antonio Zapata, compositor d’una de les obres proposades; José Ibáñez, professor de trompeta del Conservatori de Múrcia.
Divendres 28 de novembre, la Casa de la Cultura va acollir el concert inaugural del concurs a càrrec de Raúl Junquera i el pianista Adolfo García, amb la presència de la família de Valeriano Machí.
Dissabte 29, va arribar la final, on els participants interpretaren el repertori obligat de cada categoria.
- Categoria D, 3r i 4t d’Ensenyança Professional: Gabriel Jara (Cuenca), Jerónimo Lara (Badajoz) i Alejandro Tárraga (Sollana)
- Categoria C, 5é i 6é d’Ensenyança Professional: José Benlloch (Moncada), Leonor Ballester (Madrid) i Jorge Martínez (Múrcia)
- Categoria B, 1r i 2n d’Ensenyança Superior: Patricio Martín (León), Darío Gutiérrez (La Rioja) i Guillermo Lahuerta (Sòria)
- Categoria màster (fins a 26 anys): Melchor Jesús Collado (Alacant)
La final també va reconéixer José Benlloch com el millor concursant de la Comunitat Valenciana i va atorgar Gabriel Jara de Castro el premi participació al concert emergents del Festival Spanish Brass Alzira.
Així, Benimodo ha demostrat una vegada més ser l’epicentre cultural de la trompeta i es prepara ja per a la pròxima edició del seu concurs.