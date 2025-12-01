Beniparrell celebra el tradicional esmorzar popular de Santa Bàrbara

Beniparrell recupera el tradicional esmorzar de Santa Bàrbara després de la DANA
Veïns i veïnes gaudeixen d’entrepans i brasa en honor a la patrona del municipi
Beniparrell va celebrar el passat dissabte 29 de novembre el tradicional esmorzar popular en honor a Santa Bàrbara, la seua patrona. La Plaça Baró va congregar veïns i veïnes de 8:30 a 11:30 per compartir entrepans d’embotit i carn a la brasa.
Enguany, la celebració és encara més especial, ja que al 2024 l’esmorzar no es va poder fer a conseqüència de la DANA, que va afectar greument Beniparrell.