Carcaixent mira cap al futur del sector citrícola en la III Mostra de la Taronja

Carcaixent celebra una Mostra de la Taronja plena d’activitat, tradició i optimisme pel futur del sector
La III Setmana Cultural de la Taronja torna amb força després de la DANA i reivindica el “Bressol de la Taronja”
La III Mostra de la Taronja ha omplit de vida els carrers de Carcaixent este cap de setmana. Emmarcada en la III Setmana Cultural de la Taronja, celebrada del 25 al 30 de novembre, la Mostra ha reunit una quinzena d’associacions i empreses del sector citrícola i agrícola al Parc Navarro Daràs. Una cita que enguany arriba amb més il·lusió després de suspendre’s en 2024 per la DANA.
La inauguració institucional va coincidir amb l’encesa de llums de l’arbre de Nadal del Parc Navarro Daràs, unint els desitjos pel futur del sector citrícola carcaixentí amb l’esperit d’aquestes dates. L’objectiu de recórrer la història de la taronja mirant cap al futur amb optimisme s’ha reflectit en una programació dirigida a tots els públics, perquè els menuts també formen part d’aquest gran esdeveniment cultural.
L’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, va posar l’accent en la marca de qualitat “Bressol de la Taronja”, un projecte destinat a preservar i dinamitzar el sector citrícola, reforçant les arrels que uneixen terra, tradició i innovació sostenible.
La Mostra també va comptar amb passes de documentals, visites guiades, degustacions, sessions de cinema amb col·loqui, tallers infantils i actuacions musicals. Tot per recordar que la taronja és la història viva de Carcaixent.