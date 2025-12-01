Connexions mòbils més ràpides i millor cobertura arriben a Alzira amb els desplegaments 4G i 5G

Alzira millora la connectivitat amb l’arribada del 4G i 5G en les bandes de 700 i 800 MHz
La nova xarxa oferirà més velocitat, millor cobertura interior i compatibilitat garantida amb la TDT
• Les operadores activen en Alzira els serveis 4G i 5G en les bandes de 700 i 800 MHz
• La nova tecnologia millorarà la velocitat, la cobertura interior i l’abast geogràfic
• L’entitat Llega700 garantirà la compatibilitat amb la TDT
Alzira, 1 de desembre de 2025. Les operadores de telefonia mòbil Telefónica, Vodafone i Orange han anunciat que, durant les pròximes setmanes, iniciaran a Alzira el desplegament dels serveis 4G i 5G sobre les bandes de 800 i 700 MHz. Esta actuació permetrà que els veïns i veïnes disposen de connexions mòbils d’alta velocitat, una millor cobertura a l’interior dels edificis i una major extensió geogràfica.
Per a garantir que la nova tecnologia siga compatible amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), l’entitat Llega700 ha sigut designada per a gestionar i solucionar qualsevol possible afectació en la recepció del senyal televisiu.
El desplegament s’està realitzant de manera gradual en tota Espanya. Les localitats en què el servei ja està actiu es poden consultar a la web de Llega700.
Un desplegament emmarcat en el Segon Dividend Digital
La implantació de les noves xarxes complix amb el que establix el Reial decret 579/2019, que va alliberar les freqüències entre 694 i 790 MHz —abans utilitzades per a la TDT— per a la prestació dels serveis mòbils de nova generació. Este procés és conegut com el Segon Dividend Digital.
Principals avantatges: més velocitat i millor cobertura
La nova xarxa mòbil oferix:
- Augment significatiu de la velocitat de descàrrega i enviament de dades (fotos, vídeos, música o continguts en alta definició)
- Millor rendiment d’aplicacions en línia, incloent videojocs i plataformes interactives
- Solució a problemes de cobertura en zones amb orografia complicada
- Major penetració del senyal en l’interior d’edificis
A més, la tecnologia 4G i 5G facilita noves aplicacions empresarials i administratives, com eines de mobilitat amb alt contingut multimèdia o videotrucades d’alta qualitat.
La cobertura reforçada en les bandes de 700 i 800 MHz millorarà de manera especial el servei dins dels edificis i permetrà estendre’l més eficientment en el territori.
Compatibilitat amb la TDT garantida per Llega700
L’entitat Llega700 és l’encarregada d’oferir els serveis que asseguren la compatibilitat entre les emissions mòbils 4G i 5G i la recepció de la TDT. Per a això, posa a disposició dels ciutadans:
- Servei d’atenció i intervenció gratuïta en cas d’afectacions
- Gestió i resolució d’incidències sense cap cost
- Telèfon gratuït: 900 833 999
- Web: www.llega700.es