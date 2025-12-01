El Consell destina 10,4 milions d’euros a l’agricultura ecològica en la Comunitat Valenciana

El Consell destina 10,4 milions d’euros per impulsar la producció i certificació ecològica a la Comunitat Valenciana
Les ajudes beneficien 2.600 agricultors i reforcen la qualitat, sostenibilitat i presència femenina al camp
Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha destinat 10,4 milions d’euros a impulsar l’agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana. Aquesta aportació es distribueix en 9,2 milions d’euros a la producció ecològica a través de la Política Agrària Comuna (PAC), que beneficiarà uns 2.600 agricultors, i 1,2 milions d’euros destinats a la certificació dels productes ecològics.
A més, existeix una línia específica de suport al Comitè d’Agricultura Ecològica (CAECV) i una altra dirigida a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives.
El conseller d’Agricultura, Raimon Barrachina, va visitar la seu del CAECV a Carlet, destacant que la producció ecològica ja ocupa el 20 % de la superfície agrària utilitzada, gairebé el doble de la mitjana europea (11,2 %) i espanyola (11 %). També va ressaltar que el 88,5 % dels municipis valencians compten amb producció certificada i que el 30 % de les explotacions ecològiques estan liderades per dones, amb una edat mitjana dels agricultors de 50 anys, 15 anys per sota de la mitjana de l’agricultura convencional.
Barrachina va recordar l’ordre d’ajudes de 29 milions d’euros per a joves i noves incorporacions al camp, on es valora de manera prioritària als qui opten per producció ecològica certificada.
Garantia de qualitat i sostenibilitat
Les ajudes a la certificació, amb un pressupost de 1,2 milions d’euros per a 2025, tenen com a finalitat sufragar part dels costos de certificació dels productes agroalimentaris i garantir als consumidors que els productes compleixen els requisits de qualitat i sostenibilitat.
El conseller va subratllar que “treballem amb el CAECV com a garantia perquè els consumidors sàpiguen que compren un producte que compleix totalment amb les normes de producció ecològica”.