La Societat Artística Musical de Benifaió celebra la seua festa en honor a Santa Cecília

La Societat Musical de Benifaió celebra Santa Cecília amb concerts, processó i noves incorporacions
Tres dies de música i tradició per homenatjar la patrona de la música al municipi
La Societat Artística Musical de Benifaió celebrarà el pròxim cap de setmana la seua festa musical en honor a Santa Cecília, patrona de la música.
Programa d’activitats
Divendres 5 de desembre, 21:00 h – Al Centre Cultural Enric Valor, tindrà lloc la presentació de la jove Lucía Ventura Guillén com a Musa de la Música 2025 i de les seues dames, Anna Regal Giner i Paula Ribera Esplugues. També es farà la presentació dels sis nous educands de la societat musical.
Dissabte 6 de desembre, 19:00 h – Al Centre Cultural, la banda de la Societat Musical oferirà un concert dedicat a la seua patrona.
Diumenge 7 de desembre, 12:00 h – A l’església parroquial Sant Pere Apòstol, es celebrarà una missam en honor a Santa Cecília, seguida de la tradicional processó, que posarà el punt final a la programació.