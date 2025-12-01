Metrovalencia reforça el servei per al partit de Copa entre Torrent C.F. i Real Betis

Metrovalencia reforça el servei de metro i tramvia per al partit de Copa entre Torrent C.F. i Real Betis
Serveis especials i horaris ampliats faciliten la mobilitat dels aficionats després del partit
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforçarà dimecres 3 de desembre el servei de metro i tramvia per facilitar el desplaçament dels aficionats al partit de Copa entre Torrent C.F. i Real Betis Balompié, que es disputarà a partir de les 21:00 hores al estadi Ciutat de València.
La parada Estadi Ciutat de València, situada a les portes del camp, i la estació Machado (Línia 3) estaran operatives després del partit amb els següents serveis:
- L6 de tramvia (Tossal del Rei-Beteró): sortides des d’Estadi Ciutat de València a les 23:15 i 23:25 hores, ajustant-se en cas de pròrroga.
- L7 de metro: 23:05 hores des de Machado fins a Torrent Avinguda.
- L3 de metro: 23:20 hores des de Machado fins a Aeroport.
- L2 de metro: 00:00 hores des d’Àngel Guimerà fins a Torrent Avinguda.
Aquests serveis especials formen part dels dispositius habituals de Metrovalencia per a facilitar la mobilitat en transport públic en esdeveniments amb alta afluència de públic.
Per a més informació sobre horaris i freqüències, els usuaris poden consultar la web www.metrovalencia.es, trucar al telèfon gratuït 900 46 10 46 o contactar a través de X @metrovalencia i l’app oficial.