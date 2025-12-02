Algemesí acull per Nadal una gran exposició de Playmobil

Algemesí ofereix una gran exposició de Playmobil amb més de 3.000 figures i sis diorames temàtics
La mostra nadalenca combina cultura, tradició i activitats familiars, incloent un sorteig amb figures de muixeranguers
L’Ajuntament d’Algemesí incorpora enguany a la programació nadalenca una de les propostes més destacades per al públic familiar: una gran exposició de figures de Playmobil, que es podrà visitar del 6 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026 a la primera planta de la Fundació Caixa Cooperativa d’Algemesí (c/ Sant Josep de Calassanç, 6).
La mostra, creada per Aesclick – Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, ocupa més de 60 m² i és una de les més grans que es poden visitar a la Comunitat Valenciana. Conté més de 3.000 clicks, amb nombroses figures i escenes úniques fruit de la imaginació i el treball artesanal dels seus autors.
Els visitants podran contemplar sis diorames diferents amb temàtiques molt diverses: pirates, antiga Grècia, l’imperi xinés, l’oest, la construcció i un betlem ben particular. Entre les sorpreses de la mostra destaca la possibilitat de participar en el sorteig de caixes de Playmobil si s’aconsegueix descobrir en quin diorama apareixen dues figures molt especials, les de dos muixeranguers creades expressament per a esta exposició.
El regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, ha destacat que iniciatives com esta «enriquixen la nostra oferta nadalenca i convertixen Algemesí en un punt d’atracció per a centenars de xiquets i xiquetes. La combinació entre les nostres tradicions i propostes lúdicoculturals fa que el Nadal continue creixent i que mantinguem viva l’essència que ens identifica».
Per la seua part, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha subratllat que esta exposició «representa una manera magnífica de viure el Nadal en família. A més d’oferir una proposta cultural de qualitat, reforça la nostra identitat local amb detalls com les figures muixerangueres i contribueix a dinamitzar la ciutat durant les festes».
Els dies i horaris de visita es poden consultar a algemesi.es/nadal.