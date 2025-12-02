Cullera donarà l’inici oficial al Nadal amb l’encesa de l’arbre i les llums

Cullera encén el Nadal amb un mes d’activitats que celebren la diversitat i la convivència
La ciutat inaugura l’encesa de llums i presenta una programació festiva plena de música, tradició i propostes familiars
Cullera donarà este divendres 5 de desembre l’inici oficial al Nadal amb la tradicional encesa de l’arbre i les llums als Jardins del Mercat a partir de les 19 hores. L’Ajuntament ha preparat un mes intens d’activitats festives, musicals, culturals, lúdiques i infantils que se sumen als actes nadalencs més tradicionals, configurant una programació pensada per a tots els públics.
Sota l’eslògan institucional «Sense tu no soc res», la campanya d’enguany apel·la al valor de la diferència, a la importància de la diversitat i a la necessitat d’entendre les infinites mirades que conviuen en un món cada vegada més tens i crispat.
El programa nadalenc inclou propostes tan esperades com la visita del Pare Nadal, la tradicional ‘Murga el Burro’ i la Cavalcada dels Reis Mags, així com esdeveniments musicals com ‘La Vesprà’, la gran festa de Cap d’Any i activitats pensades per als més menuts. També es recupera la Fira Benèfica d’Associacions Locals durant els caps de setmana i el Mercat de Nadal, que se celebrarà del 19 al 23 de desembre.
Després de l’èxit de l’any passat, ‘La Vesprà’ tornarà a omplir de música en directe la ciutat amb actuacions gratuïtes els dies 20 i 27 de desembre. El dia 20 el grup Cabos Sueltos actuarà a partir de les 18 h al passeig Dr. Alemany i, a les 23.30 h, els Jardins del Mercat acolliran ‘La otra oreja’, un tribut a La Oreja de Van Gogh. El dia 27 serà el torn de Covergente Band al passeig Dr. Alemany, mentre que ‘Monodosis’ oferirà un concert tribut indie a les 23.30 h als Jardins del Mercat. Tots dos dies hi haurà també una discoinfantil nadalenca a la Rambla Sant Isidre des de les 18 h.
Repetirà igualment la gran festa gratuïta de Cap d’Any, amb animació, música i l’orquestra Seven Crashers, acompanyada d’una celebració especial de campanades infantils durant el matí. El calendari nadalenc es completa amb la visita del Pare Nadal i dels Emissaris Reials; la Cavalcada dels Reis Mags; la ruta dels betlems, que enguany destaca pel 50 aniversari del Betlem Monumental de Miguel Ángel; el betlem de Playmobil; el Betlem a Escala Real; el Betlem Municipal i el del Santuari del Castell. També hi haurà teatre per a tots els públics, tallers i activitats juvenils, el Cicle de Concerts d’Hivern i la clàssica cursa esportiva Sant Silvestre, que tindrà lloc diumenge 28 de desembre.
La regidora de Festes, Susi Melià, ha assenyalat que es tracta de “tot un mes d’activitats per a unes dates especials, que hem planificat perquè els més menuts i menudes, les famílies, els joves i qualsevol persona amb ganes de gaudir de la ciutat puguen fer-ho amb una gran varietat de propostes d’oci, música, cultura i tradició”. Melià destaca també que “són desenes d’activitats que dinamitzen la ciutat i ens ajuden a retrobar-nos amb amics i familiars”.
La programació completa es pot consultar a través dels perfils oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament de Cullera.
Pel que fa a la campanya «Sense tu no soc res», l’Ajuntament reivindica la importància d’una ciutat diversa, formada per persones diferents en maneres de ser, sentir i viure, però unides per la convivència i la cura mútua. L’alcalde Jordi Mayor explica que “tots som diversos i diferents, però quan ens mirem com a comunitat descobrim que compartim una necessitat comuna: conviure, cuidar-nos i entendre que tots som imprescindibles”. Segons Mayor, Cullera “està feta de moltes mirades i moltes veus, però per damunt de totes elles hi ha una essència que ens uneix: Cullera”.
La campanya es desplegarà durant tot el mes de desembre als carrers i a les xarxes socials, transformant el Nadal en una oportunitat per celebrar allò que ens fa únics com a comunitat.