El paro encadena un nou descens en novembre i marca mínims des de 2007 a la Comunitat Valenciana

El paro baixa a mínims de 17 anys a la Comunitat Valenciana amb un descens generalitzat dels serveis i la indústria
La contractació indefinida creix un 14,5% mentre l’atur juvenil i femení també retrocedeix al novembre
El desocupació va tornar a reduir-se en la Comunitat Valenciana durant el mes de novembre, assolint mínims històrics i situant-se en el nivell més baix per a un novembre des de l’any 2007, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. En comparació amb octubre, el nombre de persones registrades en els serveis públics d’ocupació va baixar en 2.641, un descens del 0,9%, fins a situar el total en 292.116 persones desocupades.
Des de 1996, el paro ha descendit en novembre en 17 ocasions a la Comunitat Valenciana, davant de 8 increments. Tot i que la caiguda d’enguany és la més moderada des de 2017, la tendència interanual continua sent positiva: la Comunitat registra 22.947 desocupats menys, un retrocés del 7,3%.
En el conjunt dels sectors econòmics, la reducció del paro va ser generalitzada. El sector Serveis va liderar la davallada amb 1.869 persones menys (–0,9%). També es va reduir la desocupació en Indústria (–496 persones, –1,42%), Construcció (–387, –1,8%) i Agricultura (–143, –1,98%). L’única excepció la trobem en el col·lectiu de persones sense ocupació prèvia, que va augmentar en 254 inscrits (+1,1%).
Per volum total, els Serveis continuen concentrant la major part de les persones desocupades, amb 206.363, seguits de la Indústria amb 34.324. En xifres més baixes se situen Agricultura (7.067), Construcció (21.069) i les persones que busquen la seua primera ocupació (23.293).
El descens del paro també es trasllada al paro femení i al paro juvenil. Entre les dones, la desocupació va baixar en 1.761 inscrites (–1%), fins a un total de 179.079. Entre els homes, la reducció va ser de 880 (–0,8%), amb 113.037 desocupats. El paro juvenil, per la seua banda, es va reduir en 180 joves (–0,9%), mentre que entre els majors de 25 anys la davallada va ser de 2.461 persones (–0,89%).
Per províncies, el comportament va ser desigual. València va liderar la caiguda amb 2.144 desocupats menys, seguida de Castelló, que en va restar 723. Alacant, en canvi, va registrar un xicotet repunt, amb 226 persones més inscrites.
La contractació també va evolucionar positivament. En novembre es van signar 124.033 contractes a la Comunitat Valenciana, un 9,3% més que un any abans. D’ells, 62.968 van ser indefinits (+14,5% interanual) i 61.065 temporals (+4,4%). En total, el 50,77% de les contractacions van ser indefinides i el 49,23% temporals.
A escala estatal, el paro també va descendir. En el conjunt d’Espanya, la desocupació va baixar en 18.805 persones (–0,8%), principalment gràcies a la caiguda en el sector serveis i entre les dones. El total nacional queda en 2.424.961 persones desocupades, la xifra més baixa per a un mes de novembre des de 2007.