Emergències i Interior concedeix més de 700.000 euros en ajudes per a dotar de mitjans materials les policies locals de 129 municipis

Les ajudes reforcen la seguretat ciutadana amb noves eines i equipament per a policies locals

129 municipis reben finançament per millorar els seus recursos materials en matèria d’emergències i interior

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, ha resolt concedir 701.444 euros en ajudes destinades a dotar de nous mitjans materials les policies locals de 129 municipis de la Comunitat Valenciana.

L’esforç pressupostari realitzat enguany ha permés duplicar la dotació econòmica assignada en la convocatòria de 2024.

Distribució per províncies

  • València: 445.786,6 euros per a 74 municipis
  • Alacant: 185.546 euros per a 40 municipis
  • Castelló: 70.111,5 euros per a 15 municipis

Les ajudes estan dirigides a municipis de fins a 75.000 habitants que compten amb cos de Policia Local.

Tipus de material subvencionat

En concret, la resolució preveu:

  • 343.530,97 € per a emissores de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat (COMDES).
  • 318.332,43 € per a chalecs antibales.
  • 39.580,79 € per a tauletes electròniques per a vehicles policials.

Les ajudes cobreixen les despeses realitzades en estes adquisicions entre l’1 de gener i el 12 de setembre de 2025.

Percentatge de subvenció segons població

El percentatge màxim subvencionable es determina en funció del nombre d’habitants:

  • Fins a 20.000 habitants: fins al 80 %
  • Entre 20.000 i 50.000 habitants: fins al 70 %
  • Entre 50.000 i 75.000 habitants: fins al 60 %

