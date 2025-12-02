Juanfran Pérez Llorca assumeix el càrrec de ‘president’ de la Generalitat amb promeses de futur i disculpes a les víctimes de la DANA

Juanfran Pérez Llorca pren possessió com a ‘president’ de la Generalitat Valenciana amb promeses de futur
El nou líder del PPCV demana disculpes a les víctimes de la DANA i es compromet a la reconciliació institucional
Juanfran Pérez Llorca ha pres possessió com a ‘president’ de la Generalitat Valenciana en una cerimònia celebrada a Les Corts, en la qual ha expressat la seua gratitud pel suport rebut i ha ajornat els detalls sobre la composició del nou Consell.
Durant la seua intervenció davant els mitjans, Pérez Llorca ha afirmat: “Jo mesuraré molt bé els temps. Hui és un dia per a prendre possessió i del Consell tindrem temps per parlar demà”.
El nou líder del PPCV i successor de Carlos Mazón ha agraït la presència de representants de diferents faccions polítiques, així com de la societat civil, l’àmbit militar i eclesiàstic, i ha subratllat la importància del seu nou rol com a representant de la veu del poble.
Després de jurar el càrrec, Pérez Llorca ha començat la seua intervenció demanant disculpes a les víctimes de la DANA i expressant el desig de promoure la reconciliació entre les diferents administracions per poder avançar. Ha reiterat el seu compromís de començar a treballar de manera immediata i planificar l’estructura del Consell, tot i que ha decidit no avançar cap canvi específic fins al dia següent.
Durant la seua entrada a l’hemicicle, ha tornat a agrair la presència de la societat civil i ha reafirmat la seua intenció de dedicar-se plenament a la seua tasca.
El seu predecessor, Carlos Mazón, també ha estat present a l’acte, arribant a Les Corts més d’una hora abans de l’inici i limitant-se a saludar els periodistes sense fer declaracions addicionals.