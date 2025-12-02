La Diputació estudia la creació d’una macroborsa de tècnics per a millorar el servei als ajuntaments

La Diputació estudia crear una macroborsa de tècnics per reforçar l’assistència als ajuntaments afectats per la DANA
Més de 70 municipis opten a ajudes de fins a 100.000 euros per contractar personal tècnic especialitzatDimarts 2 de desembre de 2025. – La Diputació de València està estudiant la creació d’una macroborsa de tècnics amb l’objectiu de millorar el servei als ajuntaments, especialment els afectats per la dana. Així ho ha anunciat la diputada d’Hisenda i presidenta de la comissió de seguiment del pressupost per a la reconstrucció, Laura Sáez, en la sessió en la qual han participat al voltant de 40 alcaldes i alcaldesses de municipis afectats.
Laura Sáez ha destacat que els ajuntaments necessiten un canvi estructural en la gestió de la Diputació, ja que “no poden limitar-se a rebre els diners; necessiten suport tècnic per a gestionar les subvencions”. Per això, ha explicat que, a més de les ajudes de 100.000 euros per a contractar personal, la Diputació vol posar en marxa macroborses de funcionaris qualificats (enginyers, arquitectes i tècnics d’administració) que puguen suplir les necessitats tècniques dels municipis.
La diputada ha afegit que també es pretén potenciar la central de compres per a facilitar la gestió administrativa i econòmica dels ajuntaments. “Este model permetrà una Diputació més eficient i efectiva, al servei dels municipis”, ha assegurat.
Diversos alcaldes i alcaldesses han coincidit en la necessitat de més ajuda tècnica, com la de Catarroja, Benimuslem, Rafelguaraf, l’Énova, Chera, Guadassuar, Catadau, Monserrat, Quart de Poblet, Paiporta, Sedaví i Aldaia. També s’ha ressaltat la importància de terminis més amplis per a gestionar subvencions i de suport a associacions culturals i clubs esportius.
Alguns municipis han reconegut el bon treball de la Diputació, destacant fons incondicionats i millores en infraestructures com carreteres i serveis locals. Tot i això, també s’ha assenyalat la necessitat que la comissió de seguiment s’haguera convocat abans i que la coordinació siga més efectiva, tal com ha apuntat el portaveu de Compromís, Dolors Gimeno.
Ajudes per a la contractació de personal tècnic
Més de 70 municipis afectats per la dana han sol·licitat l’ajuda de la Diputació per a contractar personal tècnic, especialment en enginyeria i arquitectura, o per a estudis i treballs tècnics. La subvenció, aprovada al juliol de 2025, compta amb una partida de 10,3 milions d’euros, oferint 100.000 euros per municipi.
Els objectius principals són:
- Millorar la capacitat tècnica dels ajuntaments en la recuperació d’infraestructures i béns públics.
- Optimitzar l’estudi i la planificació de noves infraestructures municipals resilients.
- Reforçar els serveis tècnics municipals durant els períodes d’emergència i recuperació.