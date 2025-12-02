La Unió convoca una manifestació-tractorada a València contra les polítiques agràries de les tres Administracions

La Unió convoca una tractorada a València per denunciar les polítiques agràries de la UE, l’Estat i la Generalitat
Els agricultors reclamen PAC justa, retirada de càrregues administratives i mesures contra la caiguda de rendes i importacions
La Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una manifestació-tractorada el pròxim dijous 18 de desembre pels carrers de València, amb sortida a les 11 hores des del Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) i finalització davant la Delegació del Govern (Plaça del Temple).
El lema de la protesta és: “Comissió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat ofeguen el camp valencià”, amb la qual l’organització vol denunciar la inacció conjunta de les tres Administracions, per acció o omissió, en no adoptar les mesures necessàries per garantir la viabilitat del sector agrari valencià.
Durant la manifestació, La Unió reivindicarà un Marc Financer Pluriennal i una PAC 2028-2034 justa i adequada a la realitat productiva. També reclama la retirada de càrregues administratives i obligacions digitals que dificulten la feina diària, com el Registre Digital de Tractaments Fitosanitaris.
Altres demandes inclouen frenar l’impacte de les importacions de tercers països sobre els preus, la renda agrària i les plagues i malalties vegetals, així com revertir les recents retallades pressupostàries de la Generalitat en fons agraris, que superen els 54 milions d’euros en l’últim mes i afecten explotacions, zones vulnerables i sectors en crisi. A més, el Govern d’Espanya no ha desenvolupat, malgrat tindre-les aprovades, les ajudes per la sequera en els sectors del raïm de vinificació en secà (85 milions d’euros) i de l’olivar en secà (285 milions d’euros).
El recorregut de la marxa transcorrerà a peu pels carrers: Serrans, Plaça dels Furs, Compte de Trénor, Pintor López i finalitzarà a la Plaça del Temple, on tindran lloc els parlaments.
El secretari general de La Unió, Carles Peris, ha indicat que aquestes problemàtiques provoquen “una caiguda de rendes, desplaçament del producte local enfront de l’importat, major dependència exterior, pèrdua d’ocupació agrària i risc creixent d’abandó”. Peris afegeix que aquesta situació “configura una vulnerabilitat estructural del camp valencià causada per les males polítiques agràries de les tres Administracions, la qual cosa motiva la convocatòria d’una mobilització general del sector per part de la nostra organització”.