L’Ajuntament de Sueca convoca subvencions per a AMPES per a activitats extraescolars

L’Ajuntament de Sueca convoca ajudes per a AMPES per impulsar activitats extraescolars i complementàries
Enguany s’inclou el cicle de secundària i s’amplia la partida fins a 6.600 euros per promoure projectes educatius
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha convocat subvencions destinades a promoure projectes desenvolupats per les associacions de mares i pares de l’alumnat (AMPES) dels centres educatius del municipi que ofereixen activitats complementàries i extraescolars. L’import total de les ajudes ascendeix a 6.600 euros, i com a novetat enguany s’inclou també el cicle de secundària entre els beneficiaris, a més dels cicles d’infantil i primària.
La regidora d’Educació, Roser Viñoles, ha explicat que aquesta decisió respon a la necessitat de donar oportunitat a tots els centres de Sueca i recollir la proposta que els va plantejar l’AMPA de l’IES Joan Fuster, perquè també puguen presentar projectes i beneficiar-se de l’ajuda. “Considerem que és una qüestió de justícia, ja que la implicació de les AMPES de secundària és igualment essencial, i hem ampliat l’import de la subvenció en 600 euros per garantir que la seua inclusió no vaja en detriment de la resta”, assenyala Viñoles.
L’objectiu d’aquestes subvencions és continuar donant suport al treball valuós que realitzen al llarg de l’any les AMPES, que constitueixen una part fonamental de la vida educativa del municipi. “Les AMPES dinamitzen la comunitat escolar, impulsen activitats que enriqueixen l’experiència dels xiquets i les xiquetes i, moltes vegades, assumeixen despeses importants, sempre pensant en el bé de l’alumnat. Això mereix el nostre reconeixement i suport”, afegeix Viñoles.
Les subvencions es concedeixen per règim de concurrència competitiva, de manera que cada AMPA haurà de presentar un projecte d’activitats que serà avaluat segons els criteris establerts a les bases. Aquests criteris premien especialment les propostes que fomenten: l’ús del valencià, la pràctica esportiva, el contacte amb la natura i la cultura popular, la conciliació familiar, la participació en fires i certàmens fora del municipi o el finançament directe de concursos i iniciatives impulsades pel centre. També es valora l’impacte de les activitats en el teixit associatiu de Sueca i la promoció de la convivència intercultural.
La regidora d’Educació ha subratllat que l’Ajuntament continuarà fomentant la funció imprescindible de les AMPES, ampliant la partida pressupostària i incorporant ara també les associacions de secundària. “Treballarem colze a colze amb la comunitat educativa perquè l’educació a Sueca siga cada vegada més rica, diversa i participativa”, conclou Viñoles.