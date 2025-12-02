Un projecte d’inclusió social de Meliana obté la millor valoració de tota la Comunitat

El projecte “Meliana inclusiva” lidera el rànquing autonòmic amb 85 punts en la convocatòria de diversitat
La iniciativa municipal rebrà més de 3.800 euros per reforçar accions de convivència i lluita contra la discriminació durant 2025
L’Ajuntament de Meliana ha aconseguit la màxima puntuació de tota la Comunitat Valenciana en la convocatòria autonòmica de subvencions per al foment de la integració i la diversitat (línia S1753) corresponent a l’exercici 2025.
El projecte municipal “Meliana inclusiva, contra la discriminació i per la convivència” ha obtingut una valoració de 85 punts, situant-se en el primer lloc del rànquing publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La resolució reconeix el treball impulsat des de la Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials, amb iniciatives orientades a reforçar la cohesió social del municipi i a promoure entorns inclusius per a tota la ciutadania. Segons el consistori, la puntuació obtinguda evidencia la consolidació de les polítiques locals dirigides a prevenir la discriminació i fomentar una convivència positiva.
Projecte finançat amb més de 3.000 euros
El projecte rebrà un finançament de 3.861,25 euros, que permetrà reforçar al llarg de 2025 les accions de sensibilització, acompanyament i participació comunitària incloses en la programació municipal.
L’Ajuntament de Meliana ha destacat aquest reconeixement autonòmic, que avala la trajectòria del municipi en matèria de diversitat, respecte mutu i inclusió social.