AVA-ASAJA alerta que el tríleg sobre el GSP “sentencia a mort” el sector arrossaire europeu

AVA-ASAJA critica que el tríleg sobre el GSP posa en risc la viabilitat del sector arrossaire europeu.
L’organització reclama mecanismes reals de protecció davant les importacions a baix cost i futurs acords comercials.
AVA-ASAJA ha expressat el seu més ferm rebuig al resultat final del tríleg sobre la reforma del Sistema de Preferències Generalitzades (GSP), considerant que no garanteix una competència justa i aprofundeix en la desprotecció del cultiu de l’arròs a Espanya i a la Unió Europea.
Crítica al tríleg
- Les institucions europees han tancat un compromís polític que no respon a la situació real del mercat, marcada per importacions procedents de països menys desenvolupats.
- AVA-ASAJA lamenta que s’haja desaprofitat una oportunitat per establir un mecanisme automàtic de salvaguarda realment operatiu davant l’augment descontrolat de les entrades d’arròs a baix cost.
Segons Miguel Minguet, president del Grup de Treball d’Arròs de Copa-Cogeca i tresorer d’AVA-ASAJA:
“Amb aquest resultat final del tríleg, les institucions europees sentencien a mort el sector arrossaire. L’acord predica tot en contra dels arrossaires europeus.”
Umbral automàtic problemàtic
- S’estableix un umbral automàtic d’activació de 562.000 tones, calculat sobre una mitjana de deu anys (387.000 tones) incrementada en un 45%.
- Aquest llindar supera amb escreix la capacitat del mercat europeu, provocant caigudes de preus fins i tot abans d’arribar al llindar.
- La definició de “situació excepcional” es basa en volums que ja han provocat deteriorament del mercat, deixant la clàusula de salvaguarda sense efecte real.
Riscos per al sector
- Abandonament del cultiu, pèrdua de superfície i danys econòmics irreversibles per als agricultors.
- Possibles pressions addicionals amb futurs acords comercials, especialment amb Índia i Mercosur, que preveu 60.000 tones més amb arancels reduïts.
Exigències d’AVA-ASAJA
- Que el Parlament Europeu, especialment els eurodiputats espanyols, i el Consell, amb els països productors com Espanya, rebutgen frontalment el resultat del tríleg.
- Defensa del cultiu arrossaire estratègic i el compromís amb els agricultors professionals per garantir la seva viabilitat a llarg termini.