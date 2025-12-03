Barrachina anuncia l’ampliació de les ajudes per a protegir les granges de la pesta porcina africana

Ampliades fins als 9 milions d’euros les ajudes per reforçar la bioseguretat contra la pesta porcina africana.
La Conselleria intensifica la vigilància sanitària i el suport a les explotacions per protegir el sector porcí valencià.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat l’ampliació de les ajudes destinades a reforçar la protecció de les explotacions ramaderes front a la pesta porcina africana (PPA). El responsable autonòmic ha subratllat que “actuem amb anticipació, amb responsabilitat i amb tots els mitjans necessaris per a protegir el sector porcí valencià”.
Reforç de la vigilància sanitària
Barrachina ha explicat que la Conselleria ha reforçat de manera notable tota la logística necessària per a respondre amb rapidesa i eficàcia davant qualsevol possible focus sanitari, incorporant mitjans materials específics per a actuar des del primer moment.
A més, ha destacat que durant enguany s’han analitzat 2.836 mostres serològiques i virològiques procedents de població susceptible —tant domèstica com silvestre— i totes han resultat negatives en pesta porcina africana.
Ajudes ampliades fins als 9 milions d’euros
El conseller ha anunciat que les granges podran dur a terme les actuacions necessàries per a reforçar la seua seguretat dins de l’ordre d’ajudes destinada a millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes. Aquestes inversions estan orientades a reforçar la bioseguretat i evitar l’entrada de malalties.
Segons Barrachina, “hem incrementat aquestes ajudes fins als 9 milions d’euros perquè tots els ramaders puguen protegir la seua explotació”. El termini de sol·licitud romandrà obert fins al 30 de gener.
Actuacions subvencionables
Les ajudes permetran finançar millores com ara:
- Vallats fixats al sòl
- Pediluvios
- Vados sanitaris
- Vestuari per al personal
- Altres millores sanitàries orientades a elevar la bioseguretat
Coordinació constant amb el sector
Barrachina ha assegurat que “des del primer moment hem estat en contacte amb els ramaders de porcí per a informar-los de tots els plans de vigilància, prevenció i de les mesures de contingència preparades”.