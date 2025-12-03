Benifaió dóna veu a la joventut amb el projecte “Benifaió en veu alta”

Benifaió impulsa “Benifaió en veu alta” per empoderar la joventut en la lluita per la igualtat.
Els participants creen videopodcasts per reflexionar sobre relacions sanes, violència digital i noves masculinitats.
L’Ajuntament de Benifaió ha posat en marxa el projecte “Benifaió en veu alta. La joventut de Benifaió trenca el silenci”, una iniciativa on les persones joves no només reflexionen sobre igualtat, sinó que lideren el seu propi procés de canvi.
Objectius i finançament
- El projecte està finançat amb 3.896,20 € de la Diputació de València, dins la convocatòria de ajudes a municipis adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere 2025.
- L’objectiu principal és empoderar la joventut local perquè cree discursos igualitaris i es convertisca en agent de canvi social.
Com funciona la iniciativa
- Parteix del grup ‘Corresponsals Juvenils de Benifaió’, un col·lectiu actiu en accions de sensibilització, però està oberta a tota la joventut del municipi.
- Les persones participants elaboren un videopodcast participatiu, on reflexionen sobre temes com:
- Relacions sanes
- Violència digital
- Novas masculinitats
Compromís de l’Ajuntament
La alcaldessa Marta Ortiz ha destacat:
“Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Benifaió reafirma el seu compromís amb l’educació en igualtat i la prevenció de la violència de gènere, consolidant un model participatiu on la joventut té un paper central en la promoció del canvi social.”