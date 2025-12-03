Detinguts dos sospitosos pel presumpte homicidi d’un desaparegut a Sueca

La investigació policial confirma que la desaparició no va ser voluntària i el cas queda en mans del jutjat de Sueca.
La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 49 i 55 anys en els municipis de Polinyà de Xúquer i Les Palmeres–Sueca pel presumpte homicidi d’un home desaparegut des del mes de febrer.
La desaparició i l’inici de la investigació
El 11 de març de 2025, l’exparella del desaparegut va acudir a les dependències de la Guàrdia Civil de Sueca per denunciar que no tenia notícies d’ell des de feia 15 dies. Tampoc les amistats ni persones de confiança havien pogut contactar amb la víctima des del 20 de febrer, data en què va ser vista per última vegada.
A partir d’aquell moment, es va iniciar l’operació “SUECA 125”, centrada en reconstruir els moviments de la víctima i en analitzar l’activitat i comunicacions dels sospitosos.
La investigació apunta a un homicidi
Les gestions policials van permetre dirigir la investigació cap a dues persones pròximes a la víctima, reforçant la hipòtesi que la desaparició no havia sigut voluntària. Els indicis recopilats apuntaven que l’home podria haver mort la vesprada-nit del 20 de febrer, línia de treball que s’ha vist confirmada amb l’avanç de les diligències.
Detencions i troballa de restes humanes
El 1 de desembre, agents del Grup d’Homicidis de València van detindre els dos investigats, tots dos de nacionalitat espanyola, i els atribuïren els delictes de homicidi, furt i estafa continuada.
En els registres practicats, la Guàrdia Civil va localitzar restes d’un cos en una parcel·la utilitzada per un dels detinguts. Les investigacions continuen per confirmar oficialment que aquestes restes corresponen al desaparegut.
Coordinació policial i situació judicial
La investigació ha sigut duta a terme pel Grup d’Homicidis de València, en col·laboració amb l’Equip Territorial de Policia Judicial d’Almussafes.
Les diligències han sigut posades a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sueca, que porta el cas.