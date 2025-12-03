Detinguts la propietària i l’anestesista de la clínica d’Alzira que va atendre la xiqueta de sis anys que després va morir

Detinguts l’anestesista i la propietària de la clínica d’Alzira després de la mort d’una xiqueta de sis anys.
La investigació continua per aclarir les circumstàncies de la sedació i la greu intoxicació d’una altra menor.
Primeres detencions al cas de la Clínica Dental Mireia d’Alzira. La Policia Nacional ha detingut este dimecres l’anestesista que va realitzar la sedació intravenosa a la xiqueta de sis anys que va morir després a l’Hospital de la Ribera. Se li imputen delictes d’homicidi imprudent, lesions, omissió del deure de socors i contra la sanitat pública, així com un delicte de furt, ja que segons la investigació en curs l’anestesista hauria furtat medicaments en un hospital per a després utilitzar-los en diferents clíniques dentals.
Hores després, tenia lloc a Alzira la detenció de la propietària de la clínica, Mireia Vila, arrestada com a presumpta autora dels delictes d’omissió del deure de socors i contra la salut pública. Finalment, Vila ha sigut posada en llibertat amb càrrecs a l’espera del judici.
El Grup d’Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana continua investigant el cas per determinar com es va produir la mort de la xiqueta de sis anys i la intoxicació greu de l’altra menor, de quatre, que va haver de ser ingressada en la UCI pediàtrica de l’Hospital Clínic de València després de sotmetre’s a tractament en la mateixa clínica. Esta detenció es produeix només 24 hores després que la menuda haja rebut per fi l’alta hospitalària.