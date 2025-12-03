Detinguts la propietària i l’anestesista de la clínica dental d’Alzira després de la mort d’una menor.
La clínica no tenia autorització per a la sedació utilitzada, i la menor de 4 anys va ser hospitalitzada i posteriorment donada d’alta.
La Policia Nacional ha detingut a Mireia Vila, propietària de la clínica dental d’Alzira, i a l’anestesista que va atendre a dues nenes el passat 20 de novembre, una de les quals va morir i l’altra, de 4 anys, va ser hospitalitzada i ha rebut l’alta aquest dimarts.
Detencions i càrrecs
- Anestesista (43 anys): detingut a València; acusat de homicidi per imprudència greu, lesions, contra la salut pública, omissió del deure de socors i hurto d’anestèsics d’un hospital.
- Propietària de la clínica (50 anys): detinguda a Alzira; acusada de omissió del deure de socors i delictes contra la salut pública.
Les investigacions continuen i no es descarten noves detencions.
Circumstàncies del cas
- La menor de 6 anys va morir després de rebre una sedació per a un tractament dental.
- La menor de 4 anys va ser ingressada amb febre, vòmits i somnolència, traslladada a la UCI pediàtrica i posteriorment donada d’alta.
- La Generalitat ha confirmat que la clínica no tenia autorització per al tipus de sedació utilitzada ni instal·lacions adequades, com una sala de recuperació.
Mesures i investigació
- La clínica està suspenduda cautelarment pel Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat.
- La Policia i serveis d’Inspecció han registrat les dependències i els domicilis dels implicats.
- Un jutjat d’Alzira té obertes diligències d’investigació.
Advertència professional
La Societat Espanyola d’Anestesiologia (SEDAR) recorda que les sedacions amb anestèsics generals són procediments de risc potencialment greu i només poden ser realitzades per especialistes en Anestesiologia i Reanimació.