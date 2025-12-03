RIBERA
Detinguts la propietària i l’anestesista de la clínica dental d’Alzira després de la mort d’una menor

La clínica no tenia autorització per a la sedació utilitzada, i la menor de 4 anys va ser hospitalitzada i posteriorment donada d’alta.

La Policia Nacional ha detingut a Mireia Vila, propietària de la clínica dental d’Alzira, i a l’anestesista que va atendre a dues nenes el passat 20 de novembre, una de les quals va morir i l’altra, de 4 anys, va ser hospitalitzada i ha rebut l’alta aquest dimarts.

Detencions i càrrecs

  • Anestesista (43 anys): detingut a València; acusat de homicidi per imprudència greu, lesions, contra la salut pública, omissió del deure de socors i hurto d’anestèsics d’un hospital.
  • Propietària de la clínica (50 anys): detinguda a Alzira; acusada de omissió del deure de socors i delictes contra la salut pública.

Les investigacions continuen i no es descarten noves detencions.

Circumstàncies del cas

  • La menor de 6 anys va morir després de rebre una sedació per a un tractament dental.
  • La menor de 4 anys va ser ingressada amb febre, vòmits i somnolència, traslladada a la UCI pediàtrica i posteriorment donada d’alta.
  • La Generalitat ha confirmat que la clínica no tenia autorització per al tipus de sedació utilitzada ni instal·lacions adequades, com una sala de recuperació.

Mesures i investigació

  • La clínica està suspenduda cautelarment pel Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat.
  • La Policia i serveis d’Inspecció han registrat les dependències i els domicilis dels implicats.
  • Un jutjat d’Alzira té obertes diligències d’investigació.

Advertència professional

La Societat Espanyola d’Anestesiologia (SEDAR) recorda que les sedacions amb anestèsics generals són procediments de risc potencialment greu i només poden ser realitzades per especialistes en Anestesiologia i Reanimació.

