El Betlem Monumental de Miguel Ángel Falcó compleix 50 anys

El tradicional Betlem Monumental de Miguel Ángel Falcó de Cullera, punt de referència del Nadal valencià, ja ha obert les seues portes.

Amb més de 3.000 figures artesanals i una superfície expositiva que supera els 100 metres quadrats, este muntatge es consolida com una de les representacions pessebristes més grans de la Comunitat Valenciana i d’Espanya.

Enguany, per segona vegada en la seua història, el betlem ha eixit de casa del seu autor i s’exposa en la planta baixa de la Residència Municipal de Cullera, on podria quedar-se durant dos anys. La primera vegada va ser fa més de 30 anys, a la parròquia de la Sang.

El Betlem de Miguel Ángel Falcó va començar amb només sis figures, i tot i que els diferents misteris estan formats per figures comprades, l’impressionant decorat està fet a mà. Un treball de muntatge minuciós que s’ha allargat durant quatre mesos.

Les persones que visiten la residència coincideixen en les expressions: “Increïble”, “espectacular” i “una preciositat”.

Per als més menuts, el Betlem Monumental amaga dos intrusos que han de trobar: el borratxet i, com a novetat enguany, un marcianet. Aquesta experiència és una oportunitat per passar temps en família, descobrint cada detall del muntatge, que sempre amaga noves sorpreses.

