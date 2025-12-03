Juanfran Pérez Llorca presenta el nou Consell

Juanfran Pérez Llorca presenta la nova estructura del Consell amb tres vicepresidències i huit conselleries.
Es creen noves conselleries i vicepresidències per reforçar habitatge, joventut, ocupació i reconstrucció.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat la nova estructura del Consell, que estarà formada per tres vicepresidències i huit conselleries i amb què es pretén reforçar les polítiques en habitatge, joventut i ocupació, així com continuar impulsant la reconstrucció.
El president també ha anunciat la creació de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, que serà dirigida per Pepe Díez Climent, qui també assumirà la Secretaria del Consell.
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació mantindrà el rang de Vicepresidència sota la direcció de Vicente Martínez Mus, recuperarà les competències en Energia i comptarà amb el Comissionat per a la Recuperació.
La Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública serà dirigida per José Antonio Rovira Jover i incorporarà l’àrea de Simplificació Administrativa i Funció Pública.
Es mantenen en els seus càrrecs Marciano Gómez (Sanitat), Juan Carlos Valderrama (Emergències i Interior) i Marián Cano (Indústria, Turisme, Innovació i Comerç). A la Conselleria de Justícia, al capdavant de la qual es manté Nuria Martínez, assumirà les competències de Transparència i Participació.
Es crea la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància, dirigida per Elena Albalat Aguilella, considerat un pilar fonamental del Consell.
La Conselleria d’Educació manté Cultura i Universitats, dirigida per María del Carmen Ortí Ferre.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, assumirà la Portaveu del Consell.
La competència lingüística caurà sobre la presidència, amb tres nous secretaris autonòmics incorporats a l’àrea de presidència.
Un consell que obre una nova etapa de diàleg amb l’objectiu de treballar pel conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana, ha conclòs el nou president de la Generalitat.