La Barraca d’Aigües Vives calcula la huella de carboni de les obres municipals per mesurar i reduir l’impacte climàtic.
La iniciativa combina anàlisi d’emissions, compensació amb arbres i sòls, i mesures per a una planificació sostenible local.
La Barraca d’Aigües Vives ha impulsat un estudi pioner per quantificar les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per les obres civils municipals, amb l’objectiu de conèixer l’impacte climàtic i explorar mesures de compensació a través de reforestació i regeneració de sòls. L’estudi ha estat elaborat pel Institut d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València.
Metodologia i resultats principals
- Es calcula la huella de carboni de 14 obres a realitzar en uns 4 anys, seguint estàndards internacionals i enfocament de cicle de vida.
- Factors analitzats: materials emprats, transport, ús de maquinària i altres activitats durant l’obra.
- Emissions totals: més de 3.300 t CO₂e. Les obres amb major impacte:
- Rotondes CV-50 (seguretat vial): 1.655 t CO₂e
- Rotonda British: 665 t CO₂e
- Col·legi Santa Maria: 600 t CO₂e
- Nou edifici Almacén-cotxera: 157 t CO₂e
- Altres 10 obres: 230 t CO₂e
Compensació amb arbres i sòls
- 300 arbres plantats podrien capturar 3–9 t CO₂/año, arribant a més de 20 t/año en maduresa.
- 1,5 hectàrees de pradera de pol·linitzadors: 0,6–2 t CO₂e/año.
- Recuperació de sòl degradat: 2–3 t CO₂e/año addicionals.
- Conclusió: la compensació total de les emissions estudiades requeriria 132–590 anys amb les mesures locals proposades.
Gestió municipal i lideratge local
- Es creen memòries completes, calculadores d’emissions i sessions de transferència de coneixement per als tècnics municipals.
- La iniciativa situa el municipi a l’avantguarda de la planificació sostenible i la transició climàtica.
- L’objectiu és mesurar, reduir i compensar emissions per prendre decisions informades i responsables.
Clau de la sostenibilitat: reduir abans que compensar
- Reduir primer: qüestionar la necessitat de l’obra i optar per alternatives menys intensives en materials.
- Minimitzar emissions en obres imprescindibles:
- Substituir materials d’alta huella (cement, acer, asfalt) per alternatives sostenibles.
- Reutilitzar i reciclar materials locals.
- Optimitzar transport i maquinària eficient.
- Compensar només el que no es pot reduir, mitjançant reforestació i regeneració de sòls.
Impacte i missatge
- La iniciativa demostra que els municipis petits poden liderar la transició climàtica.
- La compensació local aporta beneficis ambientals i socials: biodiversitat, espais verds i sòls saludables.
- És un exemple de com passar del compromís global a l’acció local efectiva, especialment davant dels límits de la governança climàtica internacional.