La Generalitat incrementa un 6,7 % el pressupost per a Discapacitat i supera les 1.000 noves places públiques en dos anys

La Generalitat incrementa un 6,7 % el pressupost per a Discapacitat i crea més de 1.000 noves places públiques en dos anys.
L’augment de recursos i places reforça l’eficiència administrativa i la xarxa de centres, millorant oportunitats i autonomia per a les persones amb discapacitat.
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha anunciat un augment del 6,7 % del pressupost destinat a Discapacitat, amb un increment de 3,7 milions d’euros respecte al govern anterior, així com la creació de 1.070 noves places públiques, superant les 16.089 places disponibles actualment.
Millora dels serveis i agilitat administrativa
Segons la vicepresidenta primera i consellera, Susana Camarero, aquest augment pressupostari i de places respon a la voluntat de “fer una Comunitat Valenciana més humana, propera i cuidadora, especialment per a qui més necessita l’ajuda de l’administració”.
Altres dades destacades:
- Increment del 44,3 % en les resolucions d’expedients de discapacitat, millorant l’eficiència administrativa.
- Increment del nombre de places públiques en més de 1.000 respecte a la legislatura anterior, un augment superior al 7 %.
- Reforç de la xarxa pública de centres de discapacitat i avanç en la reducció de llistes d’espera.
L’objectiu és garantir que cada persona amb discapacitat disposa de més oportunitats, suports i autonomia en el seu projecte de vida.
Exposició per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Per a commemorar el 3 de desembre, Camarero ha inaugurat l’exposició:
“Creacions elaborades als Centres Ocupacionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials”,
que mostra els treballs manuals dels usuaris dels centres públics. L’exposició estarà oberta fins al 15 de desembre en la sala 1 de l’edifici A de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, amb horari de matí de 09:30 a 14:30 h i horari de tarda els dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 h.
Com ha destacat Camarero:
“Avui fem visible allò que ha d’estar sempre present: drets, autonomia i dignitat de les persones amb discapacitat. La seua lluita és diària i el nostre compromís també.”