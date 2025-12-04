Albalat homenatja a títol pòstum José Ramón Hernandis, Defensor del Discapacitat durant 17 anys

Albalat homenatja a títol pòstum José Ramón Hernandis, primer Defensor del Discapacitat del municipi
La seua lluita per l’accessibilitat i la inclusió deixa un llegat de compromís i servei a la comunitat
Albalat homenatja a títol pòstum José Ramón Hernandis, Defensor del Discapacitat d’Albalat de la Ribera entre 2004 i 2021.
En un acte carregat d’emoció, autoritats, familiars, amics i veïns recordaren José Ramón com un referent, un home bondadós, compromés i amb un sentit del deure i la justícia admirables. Afectat per una distròfia muscular des de xiquet, José Ramón va fer de la seua discapacitat una forma de vida i va lluitar incansablement per aconseguir un Albalat més accessible.
El càrrec de Defensor del Discapacitat d’Albalat de la Ribera que José Ramón va ocupar immediatament després de la seua creació, va ser el primer a tota la Comunitat Valenciana. Ell mateixa va impulsar esta figura per supervisar el compliment de la Llei d’Integració Social dels Discapacitats i, a través d’una moció del grup popular, el càrrec es va crear i va ser asignat a la seua persona per unanimitat, tot i que José Ramón mai haguera imaginat que seria ell qui acabaria ocupant-lo.
Gràcies a la determinació inesgotable del Defensor del Discapacitat, s’adequaren els accessos a la Casa de la Vila, als Serveis Socials, al cementeri municipal, es va crear una rampa a la piscina i es va actuar al pas de vianants del pont. A banda del seu treball amb les institucions, José Ramón era una persona molt estimada pel seu entorn. Durant l’homenatge, es va llançar una pregunta que resumeix la seua forma de ser: “amb qui no tenia amistat José Ramón?”
L’homenatge va comptar també amb interpretacions musicals en directe i la projecció de vídeos sobre la vida de José Ramón i els seus assoliments per al poble d’Albalat. Un acte que, a més, va coincidir amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, per posar en valor la seua implicació en la societat, fer balanç dels avanços i reivindicar tot el que queda per fer.