Alzira modifica les normes urbanístiques per a desbloquejar edificis paralitzats i ampliar l’oferta d’habitatge

Alzira permet reprendre edificis encallats des de 2008 amb una modificació urbanística excepcional
La nova norma desbloquejarà habitatges ja estructurats i millorarà el paisatge urbà sense consumir més sòl
L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat definitivament una modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General que permetrà reprendre i finalitzar diversos edificis residencials que van quedar paralitzats després de la crisi econòmica de 2008 i que ja comptaven amb llicència d’obres i estructura executada.
La impossibilitat d’acabar estes construccions es devia a una modificació normativa aprovada en 2019, que va elevar l’altura mínima entre forjats a 3 metres. Esta nova exigència deixava les estructures existents fora de compliment i bloquejava la continuació de les obres.
Amb la nova disposició transitòria, es permetrà acabar els edificis sempre que s’acomplisca el Codi Tècnic de l’Edificació, i es mantindrà la validesa de l’estructura actual únicament pel que fa a l’altura entre forjats.
Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, esta mesura contribuirà a evitar la degradació urbana, ja que algunes estructures porten més de deu anys abandonades, i permetrà recuperar habitatge sense consumir més sòl:
“Aquesta actuació facilita completar edificis ja construïts i millora els barris, al mateix temps que augmenta l’oferta residencial”, ha remarcat.
La modificació ha superat tots els tràmits legals i ha estat sotmesa a informació pública sense rebre al·legacions. Té un caràcter excepcional i transitori, i només s’aplica a situacions puntuals on la normativa de 2019 impedia la finalització de blocs ja existents.
Una vegada siga publicada en el Butlletí Oficial de la Província i inscrita en el Registre Autonòmic de Planejament, la norma entrarà en vigor i permetrà desbloquejar estos edificis, contribuint a millorar el paisatge urbà i posar a disposició de la ciutadania nous habitatges ja avançats en la seua execució.