Barrachina: “El Consell ja treballa per a posar fi a l’infern fiscal, intensificar la millora educativa i reduir les llistes d’espera quirúrgiques”

Barrachina anuncia mesures per a rebaixar la pressió fiscal i reforçar educació i sanitat
El Consell reorganitza l’estructura del govern i llança un missatge de calma davant la pesta porcina africana
El portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha detallat en roda de premsa les principals línies d’acció abordades en el primer Plen del Consell presidit per Juanfran Pérez Llorca.
Segons ha explicat, el nou govern valencià s’ha posat en marxa “des del primer minut” amb l’objectiu de alleujar la pressió fiscal, reforçar la qualitat educativa i continuar reduint les llistes d’espera quirúrgiques.
Barrachina ha qualificat el nou executiu com a “solvent, equilibrat, compromés i reforçat” i ha agraït la labor de la seua antecessora com a portaveu, Susana Camarero.
Objectius prioritaris: fiscalitat, educació i sanitat
El conseller ha afirmat que el Consell treballa per a “posar fi a l’infern fiscal” que, segons ha assenyalat, han patit els valencians. En matèria educativa, ha destacat mesures com:
- llibertat d’elecció de centre,
- gratuïtat del tram 0-3 anys,
- ambició d’ampliar la gratuïtat al primer curs universitari,
amb la finalitat d’oferir “més educació, de més qualitat i amb major llibertat”.
En l’àmbit sanitari, ha ressaltat la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques de prioritat 1, que han passat de 61 a 27 dies, i ha tornat a oferir col·laboració al Govern d’Espanya per a abordar la infrafinanciació, el fons de nivellació i les necessitats hídriques de la Comunitat Valenciana.
Noves secretaries autonòmiques i reorganització del Consell
Barrachina ha informat que el Consell comptarà amb tres vicepresidències, huit conselleries i 27 secretaries autonòmiques, els nomenaments de les quals es completaran en els pròxims dies.
En aquest primer plenari s’han designat:
- Cayetano García, secretari autonòmic d’Economia.
- Vicente Ordaz, secretari autonòmic de Comunicació.
- Raúl Mérida, comissionat per a la Recuperació.
- Jacobo Navarro, secretari autonòmic d’Anàlisi, Estudi i Polítiques Públiques.
- Henar Molinero, secretària autonòmica de Presidència.
El consell també ha aprovat diversos cessaments, agraint els serveis prestats als responsables eixints.
Peste porcina africana: crida a la calma i al consum de carn de porc
Preguntat per la situació de la pesta porcina africana, Barrachina ha remarcat que no afecta els humans i ha animat a consumir carn de porc durant el Nadal, destacant que és “segura, fiable i enormement nutritiva”.
Ha explicat que:
- s’han reforçat els anàlisis de control,
- s’ha dissenyat un pla de contingència,
- i s’ha impulsat la caca de jabalís en zones sensibles.
El conseller ha indicat que la Comunitat Valenciana ha realitzat 2.600 anàlisis preventius en 2025, tots ells negatius, tant en fauna silvestre com en granges.
També ha anunciat que les ajudes al sector ramader s’ampliaran fins als 9 milions d’euros, destinades a millorar la bioseguretat de les explotacions.