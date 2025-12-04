Pérez Llorca fixa com a prioritats reforçar la confiança pública i acostar el Consell a la ciutadania

Pérez Llorca prioritza la confiança pública i la proximitat de l’administració a la ciutadania
El nou Consell assumeix la reconstrucció, polítiques socials i un impuls a la vivenda com a eixos principals
L’objectiu del nou equip de govern valencià serà afermar la confiança pública, bastir ponts amb altres administracions i estar més prop de la ciutadania. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durant la presa de possessió del Consell.
Pérez Llorca ha agraït a tots els membres del Consell haver acceptat formar part de l’executiu, assumint així el que ha descrit com “un dels reptes més il·lusionants per a qualsevol persona amb vocació de servei públic”.
El cap de l’executiu valencià ha subratllat el seu propòsit de millorar la coordinació per a accelerar la reconstrucció de les zones afectades per les riuades, continuar avançant en polítiques d’igualtat, de família i d’infància, i fer un salt qualitatiu en matèria de vivenda, eix central del seu programa segons va avançar a la presa de possessió.
Pérez Llorca també ha manifestat que la rendició de comptes del seu govern “serà constant”. Recordem que el cap del Consell va dirigir les seues primeres paraules com a president a les víctimes de la DANA, demanant-los disculpes. Un perdó que, des de les associacions, reclamen que es transforme en fets.
En l’acte, han pres possessió la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero; el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Luis Díez; el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus; el conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira; el conseller de Sanitat, Marciano Gómez; la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat; la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Maria del Carmen Ortí; el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina; la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Nuria Martínez; el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama i la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano.