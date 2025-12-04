Sanitat activa 273 contractacions davant el repunt d’infeccions respiratòries

La Ciutat de les Arts i les Ciències celebra el Nadal amb cinema, tallers i mercat nadalenc
Activitats per a totes les edats inclouen concursos de dibuix, racó solidari i entrades regal per al complex
La Conselleria de Sanitat ha activat un reforç de 273 contractacions al Sistema Valencià de Salut per afrontar el possible increment de la càrrega assistencial en serveis com urgències, observació i hospitalització a causa del repunt de les infeccions respiratòries.
Aquesta mesura forma part del Pla de Contingència davant increments en la incidència de virus respiratoris aguts.
Actualment, la Comunitat Valenciana es troba en nivell baix d’epidèmia, amb una incidència de 923,3 casos per 100.000 habitants la setmana passada, superior als 787,8 casos per 100.000 habitants de la setmana anterior. El pressupost d’aquest reforç supera 1,5 milions d’euros.
El Pla de Contingència defineix estratègies per garantir la continuïtat de l’atenció sanitària durant les epidèmies estacionals de virus respiratoris, incloent recomanacions de Salut Pública, així com mesures organitzatives i operatives a nivell d’Atenció Primària i Hospitalària.
Entre elles, destaca la recomanació de l’ús de mascareta en determinades situacions dins de les instal·lacions sanitàries.
La vacunació contra la grip i altres infeccions respiratòries continua sent una peça clau de prevenció. Els centres de salut vacunen des del 3 de novembre a tota la població, amb especial atenció als grups de major risc. S’han reforçat els circuitos de vacunació, s’ha facilitat la cita per via digital, s’han ampliat els horaris d’Atenció Primària i s’han enviat SMS recordatoris a les persones prioritàries.
A més, s’ha potenciada la vacunació en residències, escoles, centres d’educació especial i centres de dia.