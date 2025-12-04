Sueca participa en el Foro d’Acció Social en Salut Pública per compartir experiències municipals
El municipi impulsa projectes de salut comunitària i promoció del benestar emocional
El municipi de Sueca, representat per la regidora de Sanitat i Promoció de la Salut, Carolina Torres, i per les tècniques del Servei d’Atenció i Seguiment per a Persones amb Problemes Greus de Salut Mental (SASEM), Vanesa Selfa i Paula Roca, ha participat en la reunió del Foro d’Acció Social en Salut Pública, celebrada a Alzira, amb l’objectiu de compartir les diferents actuacions municipals per fomentar i promocionar la salut comunitària.
Segons Carolina Torres, “el nostre objectiu és treballar amb una prescripció comunitària de salut, promovent la interactivitat entre municipis com Carcaixent, Alcàsser, Alfafar, Fortaleny i Sueca, i contribuir amb idees i aportacions per millorar les accions relacionades amb la salut”.
Per part de Sueca, es van exposar els avanços més rellevants, com la posada en marxa del I Pla de Salut Municipal (2023-2027) i la realització d’un mapa d’actius (llocs, associacions, activitats…) per fomentar les ‘receptes de salut’, que permeten conèixer els recursos disponibles per atendre situacions com mobilitat reduïda, casos de Alzheimer o persones que pateixen soledat no desitjada.
“La intenció és confeccionar un catàleg d’actius per recetar salut. A Sueca comptem amb el Pla Municipal de Salut, la Mesa de Salut i formem part del Consell de Zona Bàsica de Salut, però no tots els municipis disposen d’això. Aquestes trobades són claus per intercanviar experiències i idees positives”, explica Torres.
Algunes de les iniciatives destacades inclouen projectes de criança positiva, xerrades saludables per combatre la soledat no desitjada en persones majors, programes que fomenten el benestar emocional dels joves i la detecció de necessitats segons l’entorn i l’etapa de la vida.