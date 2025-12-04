Toma de possessió dels nous consellers del Consell

Juanfran Pérez Llorca presideix la presa de possessió dels nous consellers del Consell
El nou executiu incorpora tres consellers i renova el nucli dur de Presidència
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidit este dijous, l’acte de toma de possessió dels nous membres del Consell. La cerimònia s’ha celebrat només un dia després que el cap de l’Executiu revelara l’estructura definitiva del govern per a la recta final de la legislatura, així com les persones que assumirien cada cartera.
El president va incorporar tres nous consellers:
- José Díez, al capdavant de Presidència
- Elena Albalat, responsable de Serveis Socials, Família i Infància
- María del Carmen Ortí, titular de Educació, Universitats i Cultura
A més, es va produir el cessament de Ruth Merino com a consellera d’Economia i Hisenda. El seu lloc el va ocupar José Antonio Rovira, fins aleshores responsable d’Educació, que va assumir també les competències de Funció Pública en aquesta nova etapa.
Entre les novetats anunciades va destacar la renovació del nucli dur de Presidència i la creació d’un Comissionat per a la Reconstrucció, càrrec que va assumir Raúl Mérida, fins aleshores secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori.