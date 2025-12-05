Alzira incorpora la gestió per objectius de rendiment a partir de 2026

L’Ajuntament d’Alzira implanta un sistema de gestió per objectius per millorar la qualitat dels serveis municipals.
El nou model vincula l’acompliment professional amb la progressió de carrera del personal públic.
L’Ajuntament d’Alzira aplicarà per primera vegada, a partir de 2026, un sistema de gestió per objectius de rendiment als serveis municipals, així com una avaluació de l’acompliment professional del personal empleat públic.
Esta iniciativa orienta la gestió municipal cap a la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania, vinculant-los a la carrera professional. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de 2007 ja reconeix este dret i estableix la necessitat que les administracions rendisquen comptes i que el personal siga avaluat en funcions i conductes professionals.
Un model consensuat amb representació sindical
Fa un any, el govern municipal i la representació sindical acordaren desenvolupar un model de carrera professional per al personal municipal, un projecte que hui tanca la seua fase final de disseny. Per a això, l’Ajuntament va constituir un Comité del Projecte, integrat per personal tècnic, representants sindicals i la Delegació de Personal —amb la col·laboració d’Hisenda—, que ha anat avançant en el disseny del model dins dels terminis previstos.
Avaluació del rendiment dels serveis
El model preveu la fixació d’objectius específics per a cada servei municipal, i l’avaluació del grau de compliment tindrà efectes econòmics en la progressió de carrera del personal que l’integra.
La Junta de Govern va sol·licitar als serveis municipals —amb la conformitat de cada Delegació— la definició dels seus primers objectius per a 2026. Estes propostes, presentades el 30 de novembre, seran revisades i aprovades pròximament per la Junta de Govern. Encara que en 2026 no tindran efectes sobre la carrera, sí serviran per a rodar el sistema d’avaluació anual.
Avaluació de l’acompliment individual
El model incorpora una entrevista obligatòria entre responsables i membres de cada equip per tal d’avaluar funcions, resultats i conductes professionals. Estes avaluacions determinaran la progressió dins de la carrera professional.
La carrera professional: cinc graus de progressió
El sistema contempla cinc graus de desenvolupament professional, que van des del grau d’entrada fins al nivell expert. L’accés a cada grau requerirà la superació d’avaluacions positives i comportarà una quantia econòmica associada.
Arrancada del nou model en 2026
Amb les línies mestres ja definides, l’Ajuntament d’Alzira completarà en les pròximes setmanes tota la documentació consensuada al llarg del procés, amb l’objectiu de posar en marxa el model en l’exercici 2026.