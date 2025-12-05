AVA-ASAJA denúncia que fins un 30% del kaki es rebutja per qüestions estètiques

La campanya del kaki es troba al seu equador.
La recolecció ja ha començat i des de AVA-Asaja denuncien que tot i que les perspectives de campanya eren positives, la realitat que s’han trobat al camp és molt diferent.
L’organització denuncia que els operadors i les comercialitzadores destrien una gran part de la collita per qüestions estètiques, tot per presentar al consumidor una fruita perfecta que, segons explica el vicepresident segon d’AVA-Asaja, no existeix.
Fins un 30% de la producció es tira a terra perquè no complix amb els paràmetres estètics, una gran part de la collita que té una gran repercussió per a la rendibilitat del llaurador.
Bernardo Ferrer considera este fet com a desperdici alimentari, ja que s’està llançant a perdre fruita completament viable.
Per al productor, suposa una retallada dels beneficis, ja que molta fruita no podrà ser comercialitzada i, per tant, cobrada.
Una realitat que afecta als de baix de la cadena alimentària, als productors.