Barrachina destaca que el Consell impulsa recuperació, vivenda i baixada d’impostos

Barrachina destaca que la nova estructura del Consell reforça la recuperació, la vivenda i la simplificació administrativa.
Els nomenaments recents busquen impulsar la política institucional, la comunicació i la coordinació entre conselleries.
El portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat en la compareixença per informar dels temes tractats en el Ple del Consell que “amb la nova estructura i els nomenaments aprovats es reforça la recuperació, les polítiques de vivenda, la baixada d’impostos i la simplificació administrativa”.
Nomenaments i cessaments
A la Vicepresidència Primera i Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, l’antiga Direcció General de Vivenda s’ha dividit en dues:
Direcció General de Planificació i Polítiques de Vivenda, ocupada per Juan Antonio Pérez Sala, fins ara director general de Vivenda.
Direcció General d’Innovació i Transformació Urbana.
A la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència es crea la Secretaria Autonòmica de Política Institucional i Cohesió Territorial, amb Vicent Satorres com a director general de Política Lingüística.
A la Secretaria Autonòmica de Comunicació, s’han nomenat:
Belén Ríos: directora general de Comunicació Institucional
Paco González: director general de Promoció Institucional
Carmen Sahuquillo: directora general de Comunicació Digital
Ramón Navarro: director general de l’Oficina de Premsa de la Presidència
A la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació s’ha creat la Direcció General d’Atenció a les Víctimes i als Afectats, nomenant Amparo Clemente com a directora general, destacant la seua llarga trajectòria professional.
A la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats: Marta Alonso ha estat nomenada secretaria autonòmica de Cultura.
A la Conselleria d’Emergències i Interior: s’ha creat la Direcció General de Seguretat Pública.
Finalment, s’han nomenat subsecretaris i subsecretàries:
Vicepresidència Primera: Carlos Lirio
Economia, Hisenda i Administració Pública: Alida Mas
Educació: Carlos Gracia
Indústria: Ricardo Bayona