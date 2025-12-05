Juanfran Pérez Llorca defensa recuperar l’esperit de col·laboració entre Generalitat i Govern d’Espanya per agilitzar la reconstrucció

Pérez Llorca reclama recuperar la col·laboració Generalitat–Estat per agilitzar la reconstrucció
Supervisió de les obres i reconeixement dels errors en la gestió després de la DANA
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat aquest divendres el barranc del Poyo, una de les zones més afectades per la DANA, i ha advocat per recuperar l’esperit de col·laboració entre la Generalitat i el Govern d’Espanya per accelerar les tasques de reconstrucció.
El president s’ha reunit amb l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, a la seu de l’ajuntament, i posteriorment ha recorregut diversos carrers del municipi i ha visitat alguns comerços per comprovar de primera mà el procés de recuperació. També ha supervisat les obres realitzades per la Generalitat al barranc del Poyo, pròxim a la CV-36.
Municipalisme i reconeixement dels errors
Pérez Llorca ha destacat que ha volgut que el seu primer acte com a president de la Generalitat fora visitar una zona afectada i reunir-se amb els alcaldes, ressaltant el seu caràcter municipalista: “Els alcaldes tenim un llenguatge diferent, som capaços de posar-nos d’acord i mai mirem les sigles que ens representen, sinó l’interés de tots els ciutadans”.
A més, ha afirmat que després de la DANA “la societat va percebre que les administracions no havíem estat a l’alçada”, per la qual cosa “per tornar a la normalitat calia reconéixer els errors i demanar perdó”.
Col·laboració i inversions
Durant la reunió, s’han abordat les obres pendents i s’han posat en valor les inversions ja realitzades i les ajudes directes concedides. El president ha recordat que després de la riuada hi va haver un acord entre el Govern d’Espanya i la Generalitat per reconstruir els ponts de les localitats afectades, amb cada administració fent-se càrrec de la meitat dels treballs: “Aquest esperit de col·laboració és el que cal recuperar per coordinar les actuacions i treballar conjuntament per agilitzar totes les obres pendents i garantir les infraestructures necessàries per a la seguretat de la ciutadania davant possibles noves riuades”.
També s’ha destacat l’esforç econòmic sense precedents del Consell, destinat a recuperar carreteres, reparar la xarxa de Metrovalencia, restaurar depuradores i retirar més de 1.000 tones de residus, runes i fang de les zones més afectades. A aquestes tasques se sumen les actuacions de reconstrucció de competència municipal que està assumint la Generalitat per donar suport als ajuntaments amb menys recursos humans i financers.