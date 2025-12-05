La Comunitat Valenciana preveu un 77 % d’ocupació hotelera per al pont de desembre, cinc punts més que el 2024

La Comunitat Valenciana espera un increment de l’ocupació hotelera durant el pont de desembre respecte a l’any anterior.
Les destinacions costaneres i interiors registren una alta ocupació gràcies a esdeveniments i atractius turístics.
La Comunitat Valenciana parteix amb una previsió d’ocupació hotelera del 77 % per al pont de la Constitució i la Immaculada (6 i 8 de desembre), un percentatge cinc punts superior al de 2024, segons un sondeig de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç.
Destacats del litoral
- La ciutat de València acull el Marató del 7 de desembre amb 36.000 participants, el 67 % internacionals, i registra una ocupació del 89,90 %, gairebé ple tècnic, 37,57 punts més que l’any anterior.
- Litoral de Castelló: 76,88 %, 12,58 punts més que el 2024.
- Litoral de València: 66,47 %.
- Litoral d’Alacant (sense Benidorm): 67,84 %.
- Benidorm: ocupació prevista al voltant del 80 %.
Interior de la Comunitat Valenciana
- Ocupació prevista: 77,29 %, 4,86 punts més que el 2024.
- Interior de la província de València: 88,67 %, 8,68 punts més.
- Interior de la província de Castelló: 79,55 %.
- Interior de la província d’Alacant: 46,82 %, amb lleugers increments respecte a l’any anterior.
Context i objectiu del sondeig
El sondeig s’ha realitzat sobre una mostra representativa d’hotels per a les nits del 5, 6 i 7 de desembre i té com a objectiu oferir una estimació fiable de l’ocupació en aquest període festiu, tant en el litoral com a l’interior de la Comunitat Valenciana.