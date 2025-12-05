La Diputació de València celebra i posa en valor l’esperit nadalenc valencià amb la seua campanya de Nadal

La Diputació de València engega la campanya “Tu fas gran el nostre Nadal”
Plaça Manises, Vila del Nadal amb activitats familiars i culturals fins al 5 de gener
La Diputació de València ha donat oficialment la benvinguda al Nadal amb la presentació de la seua campanya “Tu fas gran el nostre Nadal”, en un acte celebrat aquest matí a la seu de la corporació provincial a la plaça Manises, com a preludi de l’encesa de llums a l’edifici.
El president Vicent Mompó ha ressaltat que “es tracta d’una campanya que posa en valor allò que ens uneix com a poble: la capacitat d’acompanyar, de compartir i de fer que cada Nadal siga únic”, recordant que “l’esperit nadalenc valencià no es conserva: se celebra, es comparteix i es transmet de generació en generació”.
Ha apel·lat al paper de les persones: “Som les valencianes i els valencians els qui encenem cada llum, els qui donem sentit a cada activitat i els qui omplim aquestes festes de la barreja de tendresa, alegria i tradició que forma part del nostre ADN”.
La plaça de Manises es converteix en la Vila del Nadal
El centre d’activitats nadalencs serà, un any més, la plaça Manises, que acollirà la Vila del Nadal del 19 de desembre al 5 de gener amb activitats diàries per a tota la família. València Turisme coordinarà tallers participatius, jocs, propostes creatives, espais d’animació i accions inspirades en la tradició nadalenca valenciana, convertint la plaça en un referent lúdic i festiu durant totes les festes.
A més, l’espai comptarà amb zones interactives i activitats que reforçaran la difusió del patrimoni i de l’oferta turística de la província, fomentant la convivència, la participació i l’esperit nadalenc.
Programació cultural i artística
El Centre Cultural La Beneficència acollirà un cicle de concerts que comença aquest diumenge amb l’espectacle Definint l’amor, seguit d’una actuació de gospel (11 de desembre), un quartet de corda (18 de desembre) i un recital de piano a càrrec d’Antonio Galera (19 de desembre) al Saló Alfons el Magnànim, amb accés gratuït amb entrada prèvia.
El Museu de Prehistòria de València oferirà tallers per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys, sobre la vida i els costums antics.
L’Escalante, amb l’espectacle Un Nadal de circ, unirà teatre i circ al Teatre Principal amb música en directe, acrobàcies, malabars i números sorprenents per a públic familiar.
A ExpoJove, la Diputació oferirà un espai combinant esport i música per a xiquets i joves, amb rocòdrom inflable, zones esportives, piscina de boles, pintacares i karaoke amb el lema “La dipu sona”, a més d’activitats per fomentar el treball en equip i l’esforç personal.
18 pessebres restaurats després de la DANA
La campanya inclou l’exposició “Un niño nos ha nacido”, amb una vintena de diorames de l’Associació de Pessebristes de València, restaurats després dels danys de la DANA. La mostra, situada al Saló de Reines, ofereix un recorregut per escenes creades des de 1989, amb recreacions històriques, de la vida valenciana i passatges tradicionals del pessebrisme, i es podrà visitar fins al 5 de gener.